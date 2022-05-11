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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا توقف الإنتاج في مصنعها الصيني بسبب نقص المواد الخام.. تفاصيل

صدى البلد

أعادت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، افتتاح مصنعها في الصين الذي يقع في مدينة شنجهاي مؤخرًا، حيث تخضع الشركة حالياً لمجموعة من القيود الصارمة والمشددة على الحركة؛ بسبب انتشار موجة كورونا جديدة في المدن الصينية الكبرى، ولكن مشاكل تسلا امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك.

لم يتمكن مصنع تسلا في الصين من الالتزام بأهداف الإنتاج المخطط لها وذلك بسبب نقص حاد في القطع، ما أجبر المصنع على إنتاج 200 سيارة فقط يوميًا، قبل إيقاف الإنتاج كليا يوم الاثنين.

أرسلت شركة تسلا خطاب شكر للحكومة الصينية على فتح المصنع مرة أخرى بعد غلقه لمدة 22 يوماً للتحكم في انتشار فيروس كوفيد 19، ما سمح للشركة بإنتاج 1200 سيارة يومياً في نهاية أبريل، ولكن سرعان ما تباطئت عمليات الإنتاج وتوقفت مرة أخرى بسبب النقص الحاد في القطع.

باعت تسلا 1512 سيارة فقط في دولة الصين خلال أبريل 2022، وهي أقل مبيعات شهرية للعلامة منذ أبريل 2020، كما أنها منخفضة للغاية مقارنة بمبيعات مارس التي بلغت 65,814 سيارة، في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الصين وتعطل حركة التجارة الداخلية.

تواجه صناعة السيارات خلال الوقت الحالي مجموعة من الأزمات الطاحنة كان أبرزها النقص العالمي الحاد في أشباه الموصلات، وسرعان ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا وتعطل المصانع المنتجة لأشباه الموصلات حيث تعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المنتجة لأشباه الموصلات.

السيارات صناعة الكهربائية الصين شنجهاي

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