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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد رصد حالات إصابة بجنون البقر في البرازيل .. هل يؤثر على مصر؟

جنون البقر
جنون البقر

أعلنت وزارة الزراعة بأنه سيتم استيراد لحوم من البرازيل ، كما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم من أجل تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي بين مصر والبرازيل ، مما يثير الجدل بسبب إعلان انتشار جنون البقر في البرازيل منذ فترة ليست بعيدة ، فكيف ينتشر مرض فى بلد ونعود لنستورد منها لحوم مرة أخري . 

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،  إن  البرازيل تعتبر أكبر منتج للحوم في العالم ومن أكبر الموردين لمصر سواء العجول الحية أو اللحوم الحمراء المجمدة .

وأضاف "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أنه عند انتشار مرض جنون البقر تم غلق باب استيراد اللحوم من البرازيل ، ثم تم فتح باب الاستيراد بعد التأكد من أنه مرض غير نمطي ، موضحا أن المرض الغير نمطى يعنى عدم انتقاله من حيوان للحيوان أو من الحيوان للإنسان.

وأشار " رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة " إلي أنه تم التأكد من أن مرض جنون البقر فى البرازيل كان حالتين فقط وكانوا فى ماشية كبار السن لذا تم فتح باب الاستيراد مرة أخري .

وأوضح الدكتور عبدالحكيم محمود أنه يتم تطبيق اشتراطات السلامة لأى منتج يمكن استيراده من أى دولة لذا لاخوف من استيراد لحوم غير سليمة من أى دولة . 

وزارة الزراعة جنون البقر في البرازيل استيراد لحوم من البرازيل مرض جنون البقر

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