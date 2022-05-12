بعد رصد حالات إصابة بجنون البقر في البرازيل .. هل يؤثر على مصر؟

أعلنت وزارة الزراعة بأنه سيتم استيراد لحوم من البرازيل ، كما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم من أجل تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي بين مصر والبرازيل ، مما يثير الجدل بسبب إعلان انتشار جنون البقر في البرازيل منذ فترة ليست بعيدة ، فكيف ينتشر مرض فى بلد ونعود لنستورد منها لحوم مرة أخري .

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن البرازيل تعتبر أكبر منتج للحوم في العالم ومن أكبر الموردين لمصر سواء العجول الحية أو اللحوم الحمراء المجمدة .

وأضاف "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أنه عند انتشار مرض جنون البقر تم غلق باب استيراد اللحوم من البرازيل ، ثم تم فتح باب الاستيراد بعد التأكد من أنه مرض غير نمطي ، موضحا أن المرض الغير نمطى يعنى عدم انتقاله من حيوان للحيوان أو من الحيوان للإنسان.

وأشار " رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة " إلي أنه تم التأكد من أن مرض جنون البقر فى البرازيل كان حالتين فقط وكانوا فى ماشية كبار السن لذا تم فتح باب الاستيراد مرة أخري .

وأوضح الدكتور عبدالحكيم محمود أنه يتم تطبيق اشتراطات السلامة لأى منتج يمكن استيراده من أى دولة لذا لاخوف من استيراد لحوم غير سليمة من أى دولة .