جونسون: سندعم فنلندا إذا تعرضت للهجوم.. والناتو حلف دفاعي ولا يشكل تهديدا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستدعم فنلندا إذا تعرضت للهجوم، لافتًا إلى أنه يجب تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال جونسون ــ ردًا على سؤال عما إذا كان هذا التصريح سيعني وجود أقدام بريطانية بفنلندا، إن الاتفاقية واضحة: "ما أقوله هو أنه في حالة وقوع كارثة أو أي هجوم على أي منا، عندها سنساعد بعضنا البعض، بما في ذلك المساعدة العسكرية".

وأضاف أن طبيعة هذه المساعدات ستعتمد على طلب الطرف الآخر، مشددًا على أن الناتو حلف "دفاعي" ولا يشكل تهديدًا لأحد.

من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي ليس موجها ضد أحد، مشيرًا إلى أن هلسنكي جزء من الغرب، حسب “العربية”.

وأضاف نينيستو، أن تعزيز أمن فنلندا لا يشكل تهديدا لأحد، موضحا أن التعاون الجديد مع بريطانيا يزيد هذا الأمن بشكل هائل.