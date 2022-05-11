وزير التعاون الدولي الأسبق: يجب وقف أشكال الرسوم والمصاريف غير المعلومة |فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت عام 2016 كانت سليمة بنسبة 100%.

وأضاف نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن «ما حدث أننا لم نستفد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الذي كان من المفترض أن يأتي، كون البيروقراطية تدخلت».



وحول مطالبته بتغييرات جذرية في الإجراءات الاقتصادية قال «لا تختلف كثيرا عما ينفذ الآن، يجب وقف كل أشكال الرسوم والمصاريف غبر المعلومة، وفتح حوار مع المجتمع الاستثماري لإزالة المعوقات».



وبالنسبة لإجراءات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة قال الدكتور زياد بهاء الدين «يتخذ إجراءات منطقية بالنسبة له، كونه يحاول يوقف التضخم، المهم بالنسبة لنا هو الاقتصاد الفعلي، قد نضطر إلى رفع الفائدة حال استمرار رفعها عالميا، لكن الإنتاج الوسيلة الأساسية لإخراجنا من الأزمات».



وأضاف «أمريكا تستطيع تشريع قوانين عابرة للحدود دائما، وحال مشاركته في جلسات الحوار الوطني قال «الترحيب بأي حوار ضروري، ويجب تقبله بإيجابية، أتمنى أن يمتد الأمر إلى حوار اقتصادي أيضا، ما يحدث بداية مهمة وبمثابة وحدة اصطاف لـ 30 يونيو، سأسميه تحالف 25- 30، جمهوريتنا قائمة على ثورتين وليست ثورة واحدة».

