خطيب المسجد الأقصى: ما حدث لشيرين أبو عاقلة حادث أليم وجريمة كبرى.. فيديو

ناشد الشيخ عكرمة صبري ، خطيب المسجد الأقصى، جموع دول العالم بمحاسبة الاحتلال الصهيوني ، وذلك بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وقال عكرمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة ETC، أن ما حدث إزاء شيرين أبو عاقلة، حادث أليم بل جريمة كبرى.

وأوضح خطيب المسجد الأقصى، أن ما حدث اليوم الأربعاء هو اغتيال متعمد، متهما القناص الذي اغتيل شيرين أبو عاقلة ، هدفه قتلها، لأنها كانت ترتدى ملابس عملها من الواقي الرصاصي والخوذة".

وأكمل عكرمة، أن من أطلق الرصاصة قناص تابع لقوات الجيش الإسرائيلي، متعمدا قتلها واغتيالها ، لأنها صحفية وناشطة ماهرة تنقل ما يحدث من انتهاكات بكل واقعية ومهنية وصدق".

