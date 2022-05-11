مراسل إكسترا نيوز: ماكرون يدرك مشاكل فرنسا الاقتصادية.. فيديو

قال خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إن الرئيس الفرنسي ماكرون يواجه تحديات كبيرة خاصة بعد بداية ولايته الثانية، نتيحة جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية.

وأضاف خالد شقير، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس ماكرون يهتم بالملف الأوروبي كما جاء في كلمته قبل زيارته إلى برلين، وطلب من خلالها تغيير بعض المعاهدانت والاتفاقيات الاوربية في محاولة لايجاد حل سريع للأزمة الحالية.

وتابع مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، أن ماكرون يدرك دائما، بعد بداية ولايته الثانية، أن هناك مشاكل اقتصادية ممكن أن تهدد المجتمع الفرنسي، وهو لا يريد ذلك ويعمل على الإصلاح.

وأوضح خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا،: "فرنسا تواجه شبح الركود التضخمي بعد ارتفاع أسعار السلع والطاقة".



