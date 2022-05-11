بعد خماسية مان سيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، في ليلة توهج دي بروين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

بينما فاز فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

ويشتعل الصراع بين ليفربول ومان سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأتي السماوي في الصدارة برصيد 89 نقطة، بينما يأتي الريدز خلفه برصيد 86 نقطة، أي بفارق 3 نقاط فقط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي، 89 نقطة.

2- ليفربول، 86 نقطة.

3- تشيلسي، 70 نقطة.

4- آرسنال، 66 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير، 62 نقطة.

6- مانشستر يونايتد، 58 نقطة.

7- وست هام يونايتد، 55 نقطة.

8- ولفرهامبتون، 50 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- ليستر سيتي، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 44 نقطة.

12- استون فيلا، 43 نقطة.

13- برينتفورد، 43 نقطة.

14- نيوكاسل، 43 نقطة.

15- ساوثهامبتون، 40 نقطة.

16- إيفرتون، 36 نقطة.

17- بيرنلي، 34 نقطة.

18- ليدز يونايتد، 34 نقطة.

19- واتفورد، 23 نقطة.

20- نورويتش سيتي، 21 نقطة.