بدرة: قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصرى

قال مصطفى بدرة، أستاذ التموين والأستثمار، ،إن الرئيس السيسى وجه بالرجوع إلى النظام القديم بما يسمى بـ "بمستندات التحصيل"، وهو عبارة عن نظام يقوم بين المستورد المصرى والمصنع فى الخارج.

وأضاف “بدرة”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أن مستندات التحصيل تساعد على وجود حلقة من التفاهم والسماحة.

وأشار أستاذ التموين ، إلى أن قرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لديها هدف رئيسى لتنظيم الصناعة الوطنية.

وتابع أستاذ التموين ، أن مؤتمر رئيس الوزراء المقبل سيوضح استراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة الأقتصادية، ونه إلى أن بناء الثقة بين المستثمر والحكومة أهم من الأموال.