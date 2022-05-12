شبانة يشيد بإدارة الأهلي بسبب الفصل بين أزمة ملعب النهائي وفريق الكرة

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بطريقة تعامل إدارة النادي الأهلي مع أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا بشأن الفصل بين المطالبات بنقل مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستعدادات الأحمر لمواجهة وفاق سطيف.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، سعيد بفوز وفاق سطيف العريض على أحد فرق الدوري الجزائري بسباعية قبل مواجهة الأهلي، لأن ذلك سيمثل جرس إنذار لممثل مصر، منعًا للغرور أو غياب التركيز.

وأوضح شبانة، سباعية وفاق سطيف لن تقلق الأهلي ولكن ستجعله يركز بشكل أكبر على المواجهة خصوصًا وأن نتيجة مباراة الذهاب كبيرة، وقد تُثير غرور بعض اللاعبين في الإياب.

وأتم شبانة، الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة الإياب لأن ذلك سيفرق مع الفريق بكشل كبيرة على المستوى المعنوي، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المتأهل من الوداد وبترو أتلتيكو.