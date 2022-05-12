شبانة: موسيماني لا يخشى سباعية وفاق سطيف والأهلي سيرد في الملعب

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد معرفته بفوز وفاق سطيف الجزائري بسباعية على أحد فرق الدوري الجزائري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني طلب من محللي الأداء بتجهيز ملف عن مباراة وفاق سطيف أمام سريع غليزان في الدوري الجزائري والتي انتهت بفوزه بسباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة ال29 من الدوري.



وأوضح شبانة، موسيماني ينوي إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية بعد الغزارة التهديفية في مباراته بالدوري الجزائري.

وأكمل شبانة، موسيماني بدأ التفكير في اللعب بثلاثي وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية خاصة أن السباعية في مرمي سريع غليزان تكشف رغبة وفاق سطيف في تعويض الخسارة برباعية نظيفة في القاهرة.

وواصل شبانة، موسيماني حذر اللاعبين خلال مشاهدة اللقاء في فندق الإقامة من لقاء الإياب وإصرار لاعبي وفاق سطيف علي إحراز الأهداف وعدم الاكتفاء بهدفين بل إنهم يعلموا جيدا أن مباراة الأهلي تحتاج إلى تعويض الرباعية والتركيز في تحقيق أكبر عدد من الأهداف وليس الفوز فقط.

وأتم شبانة، موسيماني أكد أن مباراة سريع غليزان كانت بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة بطل افريقيا ولابد من التركيز على استغلال بعض أخطائه الدفاعية والاندفاع الهجومي لإحراز هدف مبكر يفسد محاولاته الهجومية وحسم اللقاء لصالحنا وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي من الجزائر.