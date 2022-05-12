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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022 .. صور

مواصفات جيب جراند
مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022

قبل أن تصبح سيارة جيب كهربائية بالكامل، ستبدأ عملية قطع الإزاحة والأسطوانات من بعض محركاتها الأقدم، والجدير بالذكر أن هذا يعني أنه سيتم التخلص التدريجي من محرك هيمي V8 الشهير. 

 مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022

سيأتي المحرك الجديد توربو مزدوج  بسعة 3.0 لتر ست أسطوانات  والمعروف باسم الإعصار كبديل لمحرك V8 وسيستمر المحركان في الحياه في الوقت الحالي داخل سيارة جيب واجونير 2022 ، وتمت إضافة خيار محرك الإعصار مؤخرا، لينضم إلى محرك V8 بسعة 6.4 لتر، ومع الكفاءة الأفضل لهذا المحرك الجبار أصدرت وكالة حماية البيئة الآن أرقامًا رسمية لأميال الغاز للإعصار لمعرفة ما إذا كان يفي بالتوقعات.

 مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022

يعد محرك هوراكان  أكثر كفاءة من شقيقه الذي يعمل بمحرك V8، ولكن نظرًا لأن واجونير هذه لا تزال مركبة ثقيلة للغاية، فإن المحرك الأصغر لا يمكنه فعل الكثير مع الدفع 4 × 2، محرك 3.0 لتر الجديد مع واجونير ينتج 15/21/17 ميلا في الجالون، مقارنة بـ 13/19/15 ميلا في الجالون لمحرك 4x2 V8.  مع الدفع الرباعي.

 مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022

وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA)، فإن سيارة جراند واجونير ذات الدفع الرباعي المزودة بمحرك هوركان ستكلف 600 دولار أقل في فواتير الغاز السنوية عند مسافة  15000 ميل في السنة، هذا التوفير لا ينفى حقيقة أن محرك هوركان يكلف 2000 دولار أكثر من محرك V8  القياسي سعة 6.4 لتر، بينما محرك V8 سعة 6.4 لتر ينتج 471 حصانًا و 455 رطل قدم من عزم الدوران، لكن هوركان في حالة التناغم هذه ينتج 510 حصانًا و 500 رطل-قدم.

 

تعتبر مزايا  المحرك الجديد الأفضل إلى جانب كفاءته الواضحة، وستعمل القوة الإضافية وعزم الدوران على إحداث فرق كبير في السيارة التي يزيد وزنها عن 6000 رطل.

 مواصفات جيب جراند واجونير موديل 2022

يجعل محرك هوريكان سيارة  جراند واجونيرمنافسه للمركبة لينكولن نافيجيتور التي تستخدم أيضًا محرك توربو مزدوج من ست أسطوانات، ومن المتوقع أن تقدم جيب محرك هوركان ذو الإخراج القياسي في كل من Wagoneer و Grand Wagoneer في مرحلة لاحقة. 

 

بالنسبة للعملاء الراغبين في التخلي عن هذا الطراز القديم من محرك  V8، فإن المحرك الجديد يجعل من جراند واجونير بلا شك خيارًا أكثر تنافسية في فئتها.

جيب كهربائية هوراكان Grand Wagoneer Wagoneer

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