  إعفاء مرضى مستشفى العريش غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية



اكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم إعفاء ١٧٥ مريض من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، مرض مستشفى العريش العام الغير قادرين خلال شهر أبريل ٢٠٢٢م ، وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

٨٨ مريضا

وأشارت ، هبه عبد الفتاح ، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ، إلى إعفاء ٨٨ مريضا بالقسم الداخلي ٨٧ مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش.

وأضافت أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن مساعدتهم واجب إنساني، متمنيا صحة أفضل للجميع