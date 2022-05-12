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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية على الأقصى والمقدسات الإسلامية بالقدس

صدى البلد

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، مشيداً بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 13/3/2013م، مثمناً الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الممثل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها بكافة مرافقها، في إطار حرص المملكة وشعبها وعلى رأسها جلالة الملك على الرعاية وأعمال الإعمار والترميم بالقدس ومقدساتها، وذلك للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

ودعا العسومي المجتمع الدولي لاحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
 

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