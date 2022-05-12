عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هم يضحك.. انقطاع الكهرباء يتسبب في زواج شقيقتين من العريس الخطأ بالهند

انقطاع الكهرباء يتسبب
انقطاع الكهرباء يتسبب في زواج شقيقتين من العريس الخطأ بالهند

بشكل صادم ومفاجئ، تسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفاف مشترك في زواج  شقيقتين من العريس الخطأ في الهند. 

يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الواقعة الغريبة إلى إحداث انقطاع التيار الكهربائي في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند فوضى في إجراءات الزفاف المشترك.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، استمر الكاهن في الطقوس لكنه أربك الزوجين عن طريق الخطأ، حيث أراد أن يسيطر على حالة الفزع التي شهدتها مراسم الحفل. 

وقال والد العروستين إن الكاهن أخطأ بتزويج كل فتاة للرجل الخطأ، لأنهما كانتا ترتديان زيا أحمر مشابه بغطاء على الرأس، ومن التقاليد أن يرتدي الرجال الهنود أيضاً حجابا من الزهور خلال الزفاف.

وعلى الرغم من تصحيح الخطأ في وقت لاحق، إلا أنه سلط الضوء على انتشار انقطاع التيار الكهربائي في الهند بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة في شمال الهند إلى 47 درجة مئوية، كما عانت باكستان المجاورة من أشد درجات الحرارة في شهر مارس منذ 61 عاما.

كما ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء جنوب آسيا، وارتفعت درجات الحرارة في باكستان عند 47 درجة مئوية. 

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبريل: «درجات الحرارة ترتفع بسرعة في البلاد، وترتفع في وقت أبكر بكثير من المعتاد».

كما دفعت الصدمة الحرارية الأنهار الجليدية في سلاسل جبال الهيمالايا وهندو كوش وكاركورام إلى تسريع ذوبانها السريع.

ونشأت حوالي 30 بحيرة جليدية بسبب الارتفاع الأخير في درجات الحرارة معرضة الآن لخطر الفيضانات الخطيرة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد وصول الرياح الموسمية مع بدأ الموسم هذا الشهر.

 

انقطاع التيار الكهربائى حفل زفاف مشترك زواج شقيقتين العريس الخطأ الهند ولاية ماديا براديش درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

ترشيحاتنا

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

لم ننحاز.. الكاف: قرار ملعب نهائي أفريقيا في المغرب ملزم للجميع

رئيس الوزراء يُغادر إلى تونس للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة

أمر يسير يزيد البركة ويخفف عنك أعباء الدنيا ومشكلاتها.. احرص على فعله

جوجل تعلن رسميا عن هاتف Pixel 6a.. سعر ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ