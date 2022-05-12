وزير الأوقاف يعلن وفاة الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفاة الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية، ونشر وزير الأوقاف تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وكتب وزير الأوقاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون “ رحم الله الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الدعوة”.

الدعم الكامل للقوات المسلحة

وقال وزير الأوقاف في بيان له: “ نؤكد على دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة الباسلة ، واصطفافنا بكل قوة خلفها ، وهذا واجب كل وطني غيور على وطنه، مع ثقتنا البالغة في رجالها الأبطال وقدرتهم على استئصال فلول أهل الشر والقضاء عليهم وتخليص البشرية كلها من شرهم، وأوجه لهم كل التحية والتقدير على بطولاتهم وتضحياتهم المقدرة بالنفس والنفيس في سبيل الحفاظ على وطننا العزيز ودحر قوى الإرهاب والشر ”.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الإرهاب والإرهابيين، ومحاسبة كل من يرعى الإرهاب أو يدعمه أو يموله سواء أكانت جماعات أم دول ، فالإرهاب لا يشكل خطرًا على بلد واحد ، إنما هو خطر على المجتمع الدولي كله ، وما لم تتضافر الجهود فإن الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن له ولا وفاء له سيطال الجميع ، فإنه يأكل حتى من يصنعه ويأويه، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي كله للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومحاسبة من يدعمه أو يموله قبل فوات الأوان .