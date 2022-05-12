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رياضة

أشرف صبحي:نسعى للتعاون مع مختلف الجهات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع عدد من ممثلى منظمة الأمم المتحدة فى مصر، اليوم الخميس، بديوان الوزارة؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب والمقرر أن تطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

حضرت الاجتماع السفيرة إلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة فى مصر، وممثلو "صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم، والأمم المتحدة للتطوع، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة"، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات الوزراة.

بدأ الاجتماع باستعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء التى عكفت وزارة الشباب والرياضة على تطويرها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتم وضعها من "الشباب وإلى الشباب"، حيث تستهدف تطوير قطاع الشباب من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية على نطاق الجمهورية، وكاستراتيجية شاملة تمثل خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية والمؤسسات العاملة في المجالات المتعلقة بالشباب.

ورحب وزير الشباب والرياضة بحضور مسئولى منظومة الأمم المتحدة لاجتماع مناقشة الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء؛ تأكيداً على التعاون المثمر مع الوزارة فى تنفيذ مختلف البرامج والمشروعات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى السعى نحو التعاون مع مختلف الجهات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، والعمل على جذب التمويل ودعم المؤسسات ووكالات الأمم المتحدة فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية.

من جانبهم، قدم ممثلو منظمة الأمم المتحدة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والجهود المبذولة على قطاعى الشباب والرياضة، والسعى نحو تعزيز التعاون مع وكالات منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف البرامج التى يتم تنفيذها، ومنها مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب، وإدراج مبادرة "شباب بلد" كشريك القطاع الخاص بالاستراتيجية.

كما ناقش وزير الشباب والرياضة فى جلسة مباحثات مع السفيرة الينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، التعاون على مستوى الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الخارجية المصرية، فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر الشباب COY17 المقام على هامش مؤتمر الدول الأطراف COP27، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية.

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