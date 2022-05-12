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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تنعي شهداء الشرطة في أسوان: رحمهم الله

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالنيابة عن جموع السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولقيادات وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها وللشعب المصري العظيم، في وفاة شهداء الواجب الوطني اللواء منتصر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية واللواء أحمد محي مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد والمجندين أحمد صديق وسعودي شعبان، والذين فاضت أرواحهم إلى خالقها في حادث مروري بالقرب من مدينة إدفو بأسوان خلال عودتهم من مأمورية عمل عقب أدائهم واجبهم المقدس.

 

وقال رئيس النيابة الإدارية: “رحم الله الشهداء وألهم أسرهم وذويهم والشعب المصري بأسره الصبر والسلوان”.

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