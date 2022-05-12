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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج لدغات البعوض.. تعرف على الاستخدامات المختلفة للقرفة في المنزل

فوائد القرفة
فوائد القرفة

القرفة من التوابل اللذيذة والعطرية بشكل لا يصدق، تم تقدير الخصائص الطبية للقرفة منذ آلاف السنين، تشتهر القرفة بقدراتها على خفض نسبة السكر في الدم.

كما تعمل القرفة أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم من خلال عدة آليات أخرى ، إلى جانب آثارها المفيدة على مقاومة الأنسولين.

وتحتوي القرفة على مركب الكومارين ، وهو مركب يعمل كمضاد ممتاز للتخثر ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب لذلك ، فإن تناول هذه التوابل يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن حالات الالتهاب بشكل عام، يمكن استخدام القرفة لعلاج البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والسعال والصداع والتهاب الحلق والأرق أيضًا .

 

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فوائد مذهلة لتناول القرفة .. تعرف عليها

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منها القرفة.. علاج تشنجات البطن

 

استخدامات القرفة

لدغات البعوض : يمكن أن تكون خصائص القرفة المضادة للفطريات والبكتيريا بمثابة طارد للبعوض ، ويمكن للقرفة الممزوجة بالعسل أن توفر راحة سريعة من لدغات البعوض. 

يُمزج القرفة والماء لتشكيل عجينة. 

اترك المزيج على المنطقة المصابة لمدة ساعة تقريبًا، مما يساعد على تقليل التورم، تحتوي القرفة على إنزيمات تساعد في تحييد سم الحشرات. 

للهضم : تعمل القرفة على خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في المعدة عند تناولها بجرعات صغيرة، تحتوي القرفة أيضًا على خواص البريبايوتك التي قد تساعد في استعادة توازن البكتيريا في أمعائك ، ودعم صحة الجهاز الهضمي ، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، من أجل تهدئة الجهاز الهضمي بعد تناول وجبة دسمة ، اشرب مزيجًا من الماء يحتوي على القرفة والعسل. 

للبشرة : تحتوي القرفة على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع ظهور حب الشباب، تساعد القرفة على زيادة تدفق الدم إلى الجلد مما يساعد على تجفيفه.

اخلطي العسل مع مسحوق القرفة بنسبة 3: 1.

 ضعي المعجون على بشرتك واتركيه طوال الليل.

المصدر boldsky

القرفة استخدامات القرفة فوائد القرفة الهضم ​​​​​​​health

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