جامعة الإسكندرية: العمل بجهاز العلاج الإشعاعي بقسم الأورام في مستشفانا

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية الإسكندرية لرعاية مرضي الأورام، وذلك بحضور الدكتور يسري جودة، مؤسس جمعية الإسكندرية لرعاية مرضي الاورام، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والدكتور صلاح عبد المنعم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور عباس عمر، الرئيس الحالي للجمعية، والدكتور يسري رستم، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من الباحثين َالطلاب.

وخلال كلمته، أعرب الغندور عن سعادته بجهود الأساتذة المشاركين في مجال طب الأورام في هذا المؤتمر لعرض خبراتهم ونشر علمهم للأجيال القادمة، ودفع البحث العلمي لتبادل الرؤى و الأفكار حول مجال علاج الأورام ، وأكد الغندور ثقته في المؤتمر وخروجه بتوصيات فعالة تسهم في تطوير علاجات الأورام و الوصول إلى آخر المستجدات العلمية في مجال الأورام لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى.

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وأكد الدكتور عباس عمر، أن الجمعية قامت هذا العام بدعوة أطباء الإمتياز وطلبة البكالوريوس للاستفادة من المعلومات الجديدة في مجال السرطان ونقل الخبرات لهم للاستفادة في حياتهم العلمية القادمة، مشيرا أن الجمعية متواجدة بقسم علاج الأورام وتخدم المرضى بالمجان، حيث توفر العلاجات الخاصة بالأورام، كما تقوم بدعم وتطوير الأجهزة بالقسم خلال التبرعات الواردة للجمعية، وتقوم بعمل مؤتمر سنوي لمناقشة كل ماهو جديد في مجال علاج الأورام وذلك بالتعاون مع المراكز المتخصصة في مصر والشرق الأوسط ودول العالم.

واستعرض الدكتور يسري رستم مستقبل قسم علاج الأورام بالإسكندرية، والمشروع الخاص لتطوير قسم علاج الأورام والطب النووي، والتي بدأت منذ سبع سنوات.

وأكد أن رؤية القسم هي ان يكون قسم علاج الأورام بالجامعة رائدا في مصر والشرق الأوسط، وزيادة التوعية للوقاية من السرطان، فضلا عن زيادة معدلات الشفاء ووضع استراتيجية للوقاية من السرطان.

وأشار إلى أن المشروع المقترح لتطوير القسم هو إعادة تأهيل مبنى عيادة محمد رشيد وعمارة سكن الأطباء ومبنى البهارسيا ومبنى ارضى (عيادات مجمعة) وتعلية مبنى البلهارسيا وإضافة ملحق من جهة الترام، و ٨ عيادات واستراحة للمرضى وعدد ٢ عيادة combined clinic ووحدة العلاج الإشعاعي ووحدة الطب النووي، ووحدة البحث العلمي والمعل، ووحدة عمليات اليوم الواحد، وأكد انه تم بدء العمل بجهاز العلاج الإشعاعي عن قرب وتركيب المواد المشعة داخل جسم الإنسان(براكي ثيرابي) بالتعاون الرسمي مع الجمعية الأمريكية للفيزياء الطبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع أساسيات العمل وتدريب الأطباء الفيزيائين على أحدث الأساليب في علاج الأورام، فضلا عن استخراج التراخيص لاستخدام جهاز المسح الذري البوزتيرونيPGT-CT SCAN لعلاج مرضي الأورام والبحث العلمي.