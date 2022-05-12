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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خطأ فني وتحقيق وقرار عاجل.. ماذا حدث لسيستم امتحان 2 ثانوي؟|القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إحالة المسئول عن الخطأ الفني الذي شهده الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، للتحقيق.

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، تفاصيل الخطأ الفني الذي أدى لأزمة في الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي اليوم.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن الخطأ الفني الذي حدث اليوم تفاصيله كالتالي: حدث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية، وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات الي خوادم المدارس.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نتيجة لهذا الخطأ الفني ، بلغ عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على الامتحان بالتابلت 92 ألف و718 طالب/ طالبة. 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التعامل الفوري فنيًا لعلاج هذا الخطأ، عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

 

يذكر أنه تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية "الفترة الصباحية" 582 ألف و852 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وأدى الامتحان الإلكتروني 490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، كما تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة بإذن الله.


وكان شكا طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم في بعض اللجان ببعض المحافظات من صعوبة فتح امتحان اللغة العربية على منصة الامتحان على جهاز التابلت.

 

جاء ذلك في أول أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

 

ورصد موقع صدى البلد على جروب أبطال الثانوية التراكمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من الغضب الشديد من أولياء أمور بعض طلاب الصف الثاني الثانوي.

 

وأكدت سمر صبري، إحدي أولياء الأمور، أن سيستم منصة امتحان اللغة العربية لم يفتح على التابلت في لجنة ابنتها في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة السلام بالقاهرة.

 

كما أكدت مي الجدواي، ولية أمر أن سيستم الامتحان به عطل في لجنة مدرسة طلائع المستقبل للغات بالمعراج بإدارة الخليفة في القاهرة.

وقالت إنجي سليمان، أن طلاب الصف الثاني الثانوي قابلتهم أزمة في فتح الامتحان اليوم في لجنة مدرسة جمال عبد الناصر في الزقازيق.

وقالت رشا علي، أن منصة الامتحان تعطلت في لجنة مدرسة أم الأبطال في الهرم بالجيزة.

وأكد عمر محمود، أن سيستم الامتحان لم يفتح في مدرسة الانطلاق بالإسكندرية.

وأكدت سوزان الجزار، أن منصة الامتحان لم تفتح في مدرسة فيكتوريا كوليدج بإدارة المنتزة التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

ومن جانبها حددت وزارة التربية والتعليم، جدول مواعيد الامتحانات البديلة للصفين الاول والثاني الثانوي ، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الالكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مناشدة الطلاب عدم القلق.

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