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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ومفيدة .. طريقة عمل الكبدة المشوية

صدى البلد

 تحاول كل أم تقديم أكلات بسيطة ولذيذة لأسرتها ولذلك نقدم لك اليوم  طريقة عمل الكبدة المشوية. 

 

المكونات

كبدة شرائح
خل
عصير ليمون
كزبرة جافة
كمون
ملح
ثوم مفروم

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

1-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2-ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

3-احضرى صينية وقومى بمسحها بقطنة مبللة بالزيت، وضعيها على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

4-قومى بوضع شرائح الكبدة، وقلبيها على الوجه الآخر بعد 3 دقائق حتى لا تجف.

5-يمكنك وضع شرائح الكبدة على الشواية الكهربائية بنفس طريقة الصينية ولكن انتبهى حتى لا تجف ولا تتركيها على النار لفترة طويلة.

6-تقدم الكبدة المشوية مع سلطة الطحينة والبابا غنوج، وأصابع البطاطس المحمرة، وشرائح الخيار المخلل والخبز البلدى، وإن كنت من متبعى الحمية الغذائية يمكنك تناول الكبدة المشوية مع طبق كبير من السلطة الخضراء وربع رغيف من الخبز.

طريقة عمل الكبدة طريقة عمل الكبدة المشوية طريقة تحضير الكبدة الكبدة المشوية كبدة

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