مشاركو اتحاد الإذاعات الإسلامية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة غدا

قالت وزارة الأوقاف إنه على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي يشارك فيها نحو ( 25 ) مشاركًا من واحد وعشرين دولة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها يؤدي من وصلوا من المشاركين صلاة الجمعة غدًا بمسجد محمد علي بالقلعة .

ويؤدي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان : "الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد".



وعقب صلاة الجمعة سيقوم المشاركون بجولة في القلعة ، مع زيارة للمتحف الحربي للوقوف على جانب من تراثنا العظيم وحضارتنا العريقة ، مرحبًا بهم جميعًا في مدينة القاهرة.