اتحاد الإذاعات الإسلامية ينظم دورة للدول الأعضاء بالشراكة مع وزارة الأوقاف

يشارك أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية في دورة تدريبية تحت عنوان "أسس المواطنة والسلام المجتمعي" بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر في مصر خلال الفترة ما بين 13-24 مايو الجاري.

وتأتي الدورة إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتعقد برعاية معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، و الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية .



ويشارك في الدورة ممثلون من هيئات الإذاعة والتلفزيون في ٢١دولة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كمرحلة أولى يليها دورة أخرى لباقي الدول الأعضاء تعقد في شهر يونيو.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بالمواطنة في الممارسات الإعلامية وتأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مع تعزيز دور اتحاد الإذاعات الإسلامية في نشر هذه القيم.

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون في الشأنين الديني والإعلامي.