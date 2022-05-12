بحضور سفير الإتحاد الأوروبي.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروعات العامرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، بالقيام بجولة برفقة كريستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، لتفقد مشروعات تطوير البنية التحتية بأحياء العامرية أول وثان، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم أوروبا في مصر.



يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية حريصة على تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجا لتوفير فرص حياة أفضل للمواطنين. تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية بأحياء العامرية تأتي ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزراة التجارة والصناعة.



من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر دور الإتحاد الأوروبي في تمويل عدد من مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.



وأضافت أنه في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي، وعقود اتفاقات أطر العمل بالإسكندرية، فقد تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة.



وأوضحت أن المشروعات وفرت نحو 56 ألف فرصة عمل، وشملت: مشروع إحلال وتجديد شبكة المياه بشارع عادل المصري ومتفرعاته، ومشروع إحلال وتجديد شبكة صرف صحي بشوارع متفرعة من شارع عادل المصري، ومشروع رصف شوارع عادل المصري، وأسماء، والمقابر ومتفرعاتهم بالأسفلت والإنترلوك، ومشروع إنشاء سوق حضاري بمنطقة الناصرية، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة بسوق الناصرية، ومشروع رصف الشوارع المحيطة بسوق الناصرية، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بعزبة كحلة.



شارك الجولة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، ود. وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون البيئة، وم. خالد فتحي رئيس قطاع المشروعات العامة والتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، وم. أشرف حسين رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بجهاز المشروعات، وحمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، ومحمد عبدالله رئيس حي العامرية أول، والجهات المعنية.

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