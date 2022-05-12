بسبب الإنترنت .. طالب يعتدي على زميله بـ كتر في السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن تضرر إحدى السيدات لقيام أحد الصبية بالتعدى على نجلها وإحداث إصابته لأخذه هاتفه المحمول.



بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من تحديد هوية السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) وتبين حدوث مشاجرة بين كلاً من نجلها (طالب 14 سنه– مقيم بذات العنوان) مصاب بجرح قطعى بالوجه واليد ، وبين (طالب 15 سنه - مقيم بذات العنوان) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لطلب الثانى مشاركة الإنترنت على هاتف الأول "نجل السيدة" تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى، قام على إثرها الثانى بإحداث إصابة الأول بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته وبادله الأول التعدى عليه بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما لذات السبب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.