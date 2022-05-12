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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصانع المتقن والجندي المرابط تفاصيل أول جمعة دون تباعد وكمامات بالسيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر شوال 2022 - 1443هـ، وذلك من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.  

شعائر صلاة الجمعة الثانية من شوال

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الثانية من شوال بتلاوة قرأنية مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وخطيبا الدكتور علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة تحت عنوان "الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد".

فيما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة الغد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: “خطبة الجمعة غدا بإذن الله تعالى تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد بمسجد محمد علي بالقلعة بإذن الله تعالى بحضور نخبة من أعضاء ومسئولي وكبير مذيعي اتحاد الإذاعات الإسلامية المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية”.

وقرر وزير الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون بعنوان : "الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد".

وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وقالت وزارة الأوقاف إنه على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي يشارك فيها نحو ( 25 ) مشاركًا من واحد وعشرين دولة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها يؤدي من وصلوا من المشاركين صلاة الجمعة غدًا  بمسجد محمد علي بالقلعة .

 

حكم صلاة الجمعة خلف حلاق

قالت دار الإفتاء، إن  أقلُّ ما يُجزئ في خطبة الجمعة، حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظة الناس بالتمسك بأحكام الدين، ودعوتهم إلى التآلف والتعاون على البر والتقوى بذكر آية قرآنية أو حديث نبوي في هذا المعنى، ثم يجلس جلسة استراحة، ثم يقوم فيدعو للمسلمين بالهداية والتوفيق وللأموات بالرحمة والمغفرة، وهذا أمرٌ مُيَسَّر على مَنْ يسَّر الله عليه، فإذا لم يوجد واعظٌ مؤهلٌ فلا مانع من أنْ يقوم بهذه المهمة أيُّ مسلم من الحاضرين، ويُصَلِّي بالنَّاس هو أو يُقَدِّم مَن هو أقرأ منه أو أعلم منه بالسنة.

وأضافت: أمَّا ما حدث في واقعة السؤال من إنزال مَنْ صعد المنبر ليعظ الناس؛ فهو أمر لا يتَّفق مع أدب الإسلام وسماحته ما دام قد أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر ننكره ولا نُقِرُّه؛ لأنَّه يمكن أن يؤدي إلى إحداث فتنة وتفرقة وتنازع بين المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا.

وأكملت: صلاة الحلَّاق الذي يقوم بحلق شعر الرجال صحيحة ولا شيء فيها ما دامت قد توافرت فيها شروط صحتها فكلُّ مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.

 

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