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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار هائل يهز باكستان.. وسقوط قتيل ومصابين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وسائل الإعلام المحلية في باكستان، اليوم الخميس، بأن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت فى شاحنة كانت تقل قوات الأمن الباكستانية فى مدينة كراتشى الساحلية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

كما تسبب الانفجار في إتلاف العديد من السيارات وتدمير نوافذ المباني المحيطة، وفقًا لقائد الشرطة المحلية، شارجيل كرال، الذي أضاف أنه يجري التحقيق في خلفية الحادث.

وذكرت السلطات أنه تم بالفعل نقل الجرحى إلى مستشفى جناح في المدينة.

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علاوة على ذلك، تم وضع جميع المستشفيات العامة في كراتشي في حالة تأهب قصوى، وأكدت مصادر في المستشفى أن أربعة أشخاص في حالة حرجة.

وحتي الأن، لم يتم الإبلاغ عما إذا كان شخص ما قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم وما هي دوافع أولئك الذين زرعوا القنبلة. 

وبدأت سلطات إنفاذ القانون في البلاد تحقيقا.

باكستان حوادث انفجارات قوات الأمن الباكستانية كراتشي

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