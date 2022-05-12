اعتراف نادر.. زعيم كوريا الشمالية يظهر بالكمامة بعد اكتشاف أول حالة كورونا

فرضت كوريا الشمالية إغلاقًا على مستوى البلاد يوم الخميس للسيطرة على أول تفشي معترف به لـ COVID-19 بعد أن احتفظت لأكثر من عامين بادعاء مشكوك فيه على نطاق واسع بشأن سجل مثالي يحافظ على الفيروس الذي انتشر في كل مكان في العالم تقريبًا.

وأجبر تفشي المرض الزعيم كيم يونج أون على ارتداء قناع في الأماكن العامة، على الأرجح للمرة الأولى منذ بداية الوباء ، لكن حجم الانتقال داخل كوريا الشمالية لم يُعرف على الفور.

وقد يكون للفشل في إبطاء العدوى عواقب وخيمة لأن البلاد لديها نظام رعاية صحية سيئ ويعتقد أن سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة غير محصنين في الغالب.

ويقول بعض الخبراء إن كوريا الشمالية ، من خلال اعترافها النادر بتفشي المرض ، ربما تسعى للحصول على مساعدة خارجية.

ومع ذلك ، بعد ساعات من تأكيد كوريا الشمالية تفشي المرض ، قال جيش كوريا الجنوبية إنه اكتشف أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مشتبه بها تجاه البحر.

وكانت الجولة السادسة عشرة من إطلاق الصواريخ هذا العام ، في سياسة حافة الهاوية التي تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول كوريا الشمالية كقوة نووية والتفاوض على تخفيف العقوبات وغيرها من التنازلات من موقع القوة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن اختبارات عينات الفيروس التي تم جمعها يوم الأحد من عدد غير محدد من الأشخاص المصابين بالحمى في العاصمة بيونغ يانغ ، أكدت إصابتهم بمتغير أوميكرون.

رداً على ذلك ، دعا كيم في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم إلى إغلاق شامل للمدن والمقاطعات ، وقال إنه يجب عزل أماكن العمل من قبل الوحدات لمنع انتشار الفيروس. وحث العاملين الصحيين على تكثيف جهود التطهير في أماكن العمل والمنازل وتعبئة الإمدادات الطبية الاحتياطية.

وقال كيم إنه كان من الضروري التحكم في انتقال العدوى والقضاء على مصدر العدوى في أسرع وقت ممكن ، مع تخفيف المضايقات التي تسببها ضوابط الفيروسات للجمهور. وأصر على أن البلاد ستتغلب على تفشي المرض لأن حكومتها وشعبها 'متحدون كواحد'.

على الرغم من الاستجابة المتزايدة للفيروس ، أمر كيم المسؤولين بالمضي قدمًا في الإنشاءات المجدولة والتنمية الزراعية ومشاريع الدولة الأخرى مع تعزيز الموقف الدفاعي للبلاد لتجنب أي فراغ أمني.

أظهر التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية كيم ومسؤولين كبار آخرين يرتدون أقنعة أثناء دخولهم غرفة الاجتماعات ، على الرغم من أن كيم نزع قناعه للتحدث في مجموعة من الميكروفونات. وأظهرت الصور الثابتة التي وزعتها وكالة الأنباء الألمانية (KNCA) أن كيم مكشوف القناع ويجلس على رأس طاولة حيث ظل جميع المسؤولين الآخرين ملثمين.

لم تستطع وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين ، أن تؤكد على الفور ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها وسائل الإعلام الرسمية كيم يرتدي قناعًا منذ بداية الوباء. تحدث كيم سابقًا إلى حشود ضخمة بدون قناع حيث أشاد باستجابة البلاد السابقة للوباء ، وقد يهدف قراره بالظهور بقناع إلى زيادة اليقظة العامة.

لم تقدم كوريا الشمالية ، التي فرضت ضوابط صارمة لمكافحة الفيروسات على حدودها لأكثر من عامين ، مزيدًا من التفاصيل حول إغلاقها الجديد. لكن مصورًا من وكالة أسوشييتد برس على الجانب الكوري الجنوبي من الحدود رأى عشرات الأشخاص يعملون في الحقول أو يسيرون على ممرات المشاة في بلدة حدودية في كوريا الشمالية - وهو مؤشر على أن الإغلاق لا يتطلب من الناس البقاء في المنزل ، أو يستثني العمل الزراعي.

قال المحلل تشيونغ سيونغ تشانغ في معهد سيجونغ في كوريا الجنوبية إن الإجراءات التي تم وصفها في وسائل الإعلام الحكومية وإعلان كيم أنه لا يزال يتعين تحقيق الأهداف الاقتصادية يمكن أن تشير إلى أن كوريا الشمالية تركز أكثر على تقييد السفر والإمدادات بين المناطق.

تجنبت حكومة كوريا الشمالية اللقاحات التي يقدمها برنامج توزيع COVAX المدعوم من الأمم المتحدة ، ربما لأن لديها متطلبات مراقبة دولية.

وقالت وزارة التوحيد في سيول إن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم المساعدة الطبية وغيرها من المساعدات لكوريا الشمالية على أساس الاعتبارات الإنسانية. تدهورت العلاقات بين الكوريتين منذ عام 2019 وسط جمود في المفاوضات النووية وتجارب الأسلحة الاستفزازية لكوريا الشمالية بشكل متزايد.

في بكين ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بكين تقدم المساعدة لكوريا الشمالية في التعامل مع تفشي المرض. أفادت الأنباء أن كوريا الشمالية رفضت العروض الصينية السابقة للقاحات مطورة محليًا.

قال كيم سين جون ، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كوريا في سيول ، إن كوريا الشمالية تشير على الأرجح إلى رغبتها في تلقي لقاحات خارجية ، لكنها تريد جرعات أكثر بكثير من التي يقدمها COVAX لتلقيح سكانها بالكامل عدة مرات. وقال إن كوريا الشمالية تريد أيضًا شحنات أدوية ومعدات طبية لفيروس كوفيد -19 المحظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

ينتشر أوميكرون بسهولة أكبر من الأنواع السابقة لفيروس كورونا ، كما أن معدلات الوفيات والإقامة في المستشفى مرتفعة بين كبار السن غير المطعمين أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية حالية. وقال كيم سين-جون إن هذا يعني أن تفشي المرض قد يتسبب في 'وضع خطير' لأن كوريا الشمالية تفتقر إلى المعدات الطبية والأدوية لعلاج مرضى الفيروس وكثير من سكانها لا يحصلون على تغذية جيدة.

قال آهن كيونغ سو ، رئيس موقع DPRKHEALTH.ORG ، وهو موقع إلكتروني يركز على القضايا الصحية في كوريا الشمالية ، إن قبول كوريا الشمالية لتفشي المرض من المحتمل أن يكون مصممًا للضغط على شعبها بشكل أكبر للوقاية من الفيروس ، حيث أن الصين ، التي تشترك في فترة طويلة ، مسامية. الحدود مع الشمال ، وضعت العديد من مدنها تحت الإغلاق بسبب مخاوف من الفيروس.

من المحتمل أيضًا أن تشدد كوريا الشمالية على عمليات الإغلاق ، على الرغم من أن تجربة سياسة الصين 'الخالية من COVID' تشير إلى أن النهج لا يعمل ضد متغير omicron سريع الحركة ، كما قال Leif-Eric Easley ، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة Ewha Womans في سيول. .

قال إيزلي: 'لكي تعترف بيونغ يانغ علنًا بحالات الأوميكرون ، يجب أن تكون حالة الصحة العامة خطيرة'. هذا لا يعني أن كوريا الشمالية ستصبح فجأة منفتحة على المساعدات الإنسانية وتتخذ خطاً أكثر تصالحية تجاه واشنطن وسيول. لكن الجمهور المحلي لنظام كيم قد يكون أقل اهتمامًا بالتجارب النووية أو الصاروخية عندما يتعلق التهديد العاجل بفيروس كورونا وليس جيشًا أجنبيًا '.

وشكك العديد من الخبراء الأجانب في مطالبة كوريا الشمالية السابقة بأنها خالية من فيروس كورونا، لكن المسؤولين الكوريين الجنوبيين قالوا إن كوريا الشمالية قد تجنبت على الأرجح تفشي المرض بشكل كبير ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها فرضت قيودًا صارمة على الفيروسات منذ بداية القرن الحادي والعشرين تقريبًا.