كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها ”حادثة طوارئ وطنية خطيرة“.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الإصابة ”تتوافق مع“ أوميكرون، وهي نسخة متحورة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشي.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، الخميس، بـ“التغلب“ على جائحة كورونا من خلال تطبيق نظام حجر صحي ”طارئ إلى أقصى درجة“.

ونقلت الوكالة ذاتها عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي إن ”الهدف هو القضاء على جذور جائحة كورونا في أقصر فترة زمنية ممكنة“.

وأضافت الوكالة أن الزعيم ”أكد لنا أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتع بها الشعب، سنتغلب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ“.