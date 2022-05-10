زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة دعم إلى بوتين بمناسبة عيد النصر

وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج ون، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بمناسبة احتفال موسكو بعيد "يوم النصر".

وعبر كيم جونج ون، في رسالته، عن تضامن بلاده المتين مع روسيا، مهنئا بوتين بالذكرى السنوية لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن "رسالة كيم أعربت عن التضامن المتين مع الشعب الروسي للقضاء على التهديدات السياسية والعسكرية وابتزاز القوى المعادية والحفاظ على كرامة البلاد وسلامها وأمنها".

وأضافت: "كما عبرت عن إيمان بأن العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية القائمة بين البلدين ستتطور باستمرار بما يتوافق مع متطلبات العصر".

واحتفلت روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، أمس الاثنين الموافق لـ 9 مايو، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.

