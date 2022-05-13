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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناها محمد علي بطراز أوربي.. حكاية مدرسة المنصورة الإعدادية الأقدم في الدقهلية

صوره للمدرسة قديما
صوره للمدرسة قديما

تعد مدينة المنصورة   بمحافظة الدقهلية ، من أهم المدن التى اهتمت بالتعليم فمنذ  عصر محمد على باشا  كان اهتمام أهلها بالتعليم.

اكد الدكتور محمود المحمدى الخبير السياحى انه تم تأسيس العديد من المدارس الابتدائية  في مدينتي القاهرة والإسكندرية ثم تبعها في عِدة مدن حتي وصل عدد المدارس الابتدائية في الوجه البحري نحو 47 مدرسة منهم 40 مدرسة فقط فى مدينة المنصورة مما يدل ان أهل مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية كانوا يحرصون على التعليم ودخول اولادهم للمدارس وشهدت فترة الأربعينات حركة إنشاء المدارس بمدينة المنصورة مثل مدرسة المنصورة الثانوية والمدرسة الثانوية الصناعية والمدرسة الثانوية التجارية التي اجتذبت السكان إلى مدينة المنصورة
.
واضاف" المحمدى"  أن من اهم واقدم المدارس التى امر ببنائها محمد على باشا والتى كانت تقع بشارع فريدة حسان بمدينة المنصورة حيث يرجع تاريخ انشائها الى عام 1835 أنشأها محمد على في البداية كمدرسة ابتدائية وتعتبر أقدم مدرسة في المنطقة وأُغلقت عام 1841 وأُعيد فتحها في عهد الخديوي إسماعيل واستمرت تؤدي دورها حتي تم تحويلها إلى مدرسة المنصورة الإعدادية بعد ثورة 1952 وتحد المدرسة حدود أربع الحد الجنوبي الغربي يُمثل شارع فريده حسان وحدها الشمالي الشرقي يلاصقه مُنشآت حديثة في عزبة سيدي يونس والحد الشمالي الغربي مدرسة السيدة خديجة الإسلامية ومدرسة عُمر بن الخطاب الإسلامية وجمعية سيدات الدقهلية أما الحد الجنوبي الشرقي على شارع جانبي )المُحمدية والمحلج(، وتُعد تُحفة معمارية في العمارة الإسلامية.


واضاف قائلا " تأثرت تلك المدرسة بالطراز المعمارى  الاوروبى والذى كان واضحاً على أساليب وطرز العمارة فى فترة محمد على وايضا  طرازي الباروك والروكوكو.


وفي هذا العصر بنيت العديد من الجوامع والمدارس امتزجت فيها العناصر المعماريّة والزخرفية والباروك كلمة من أصل برتغالي تعنى الشىء الغريب أو المحور عن أصله.. وفي العمارة اصطلاح يُعبر عن فن الافراط الزخرفي الذي شاعر إستخدامه في العمارة الكاثوليكية في البرتغال واسبانيا وايطاليا وبعض دول أوربا وأمريكا اللاتينية بين 1600 - 1720م. ".
 

محافظة الدقهلية محمد علي المحمدي الاعدادية السياحي

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