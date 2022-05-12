الجمعة.. الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة الصالات

تنطلق في الثامنة مساء غد الجمعة، بالصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة مباراة نهائي بطولة كأس مصر لكرة الصالات بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي.



وكان الإسماعيلي قد حقق فوزا صعبا على فريق الإعلاميين بستة أهداف مقابل أربعة، فى حين نجح البنك الأهلي فى التغلب على منافسه المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.



ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح اللقاء لمتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الذى يتم تكوينه حالياً تمهيدا لدخولهم فى معسكر مغلق في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري في إطار الاستعداد للبطولة العربية المقرر إقامتها بالسعودية.