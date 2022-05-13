خلاف على القمح وراء المذبحة.. 6 قتلى ومصابين بمشاجرة عائلتى حمرادوم بقنا



كشفت التحريات الأولية، عن ملابسات مذبحة عائلتى هنداوى و العوامر ، والتى وقعت أحداثها صباح اليوم الخميس، بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا ، وراح ضحيتها ٣ قتلى و ٣ مصابين ما بين رجال و سيدات، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بينهم نتيجة خلاف على محصول قمح.

تبين أن المشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب خلاف على تقسيم محصول القمح، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، نتج عنها فى البداية قتيل ثم تبعه رجل و سيدة و ٣ مصابين بطلقات نارية، جرى نقل الجثث للمشرحة و المصابين لمستشفى نجع حمادى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

و كثفت قوات الأمن بقنا ، من تواجدها بمحيط إقامة العائلتين المتنازعين بقرية حمرادوم ، لمنع أى احتكاكات أو محاولات جديدة للصدام بينهما، فضلا عن إعادة الهدوء والاستقرار للقرية بعد يوم دامى أسفر عن قتلى ومصابين بينهم سيدات.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتى هنداوى و العوامر بقرية حمرادوم، نتج عنه مقتل سليمان عبدالفتاح ، و بشار مريد، و رابحة عمار سالم ٤٣ عاماً ، و إصابة همام عبدالفتاح، و محمد عبدالفتاح، و عصام محمد.

يذكر أن القتلى لفظوا أنفاسهم الأخيرة على فترات متفاوتة، حيث نقل القتيل الأول جثة هامدة للمشرحة، فيما لفظت الثانى أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، و لحقت به الضحية الثالثة بعدها بساعات متأثرين بالطلقات النارية التى اخترقت أجسادهم.