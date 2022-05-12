إصابة 4 أشخاص في حوادث سير متفرقة بقنا

أصيب 4 أشخاص في حوادث مرورية بأماكن متفرقة بمحافظة قنا ، وجرى نقلهم للمستشفيات القريبة من أماكن وقوع الحوادث.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة بيجو مع دراجة نارية أمام شركة السكر، نتج عنها إصابة مصطفى ناصر عبد الرحيم ٦٠ عاماً ، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصاب لمستشفى بهجورة المؤقت.

وتلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد بانقلاب دراجة نارية، أمام قرية العبادية ، نتج عنه إصابة أحمد حسين سيد ١٨ عاماً ، باشتباه ما بعد الارتجاج، و محمود محمد حمدى ١٨ عاماً، بكسر فى الساق اليسرى، و جرى نقلهما إلى مستشفى الوقف المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كما تلقى إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بوقوع حادث انقلاب لـ سيارة ملاكى بجوار مستودع الأنابيب ، نتج عنه إصابة حمادة عبدالرسول محمود ٤٥ عاماً بكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة و أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فى الحوادث المذكورة.