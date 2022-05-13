نجل الشيخ الطبلاوي: سجلت المصحف المعلم لوالدي منذ 15 عاما.. فيديو

علق إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الطبلاوي، على إطلاق المصحف المعلم للأطفال والكبار في الذكرى الثانية لرحيل الشيخ الطبلاوي.

وقال "الطبلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "سجلت المصحف المعلم للوالد منذ 15 عاما أو أكثر، واحتفظ به"، لافتا: "حاولت تجهيز المصحف المعلم بشكل جيد".

وأضاف: "حرصت على عدم صدور المصحف المعلم للعامة إلا بعد التأكد من صحته، وبدأت في تنزيل جزئين في البداية".

وأشار إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الطبلاوي،: "سجلنا المصحف المعلم في أكثر من سنة ونصف، وعملت استوديو مخصوص للتسجيل، وحاليا في مرحلة الإعداد وسيتم صدوره على التوالي".