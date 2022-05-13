أحمد داش : أشاهد السينما الأمريكية وأحب محمود عبد العزيز.. فيديو

قال الفنان أحمد داش إن هناك تفاصيل في شخصيته داخل مسلسل "مين قال" قام باستعارتها من أحد أصدقائه.

واضاف "داش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أنه يحب عمله ولا يفكر في مقارنة نفسه بأحد في المجال الفني ويقدر طبيعة الدور الذي يقوم به.

وتابع أحمد داش أنه يحب الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبعض الشخصيات الأخرى، مشيرا إلى أنه يشاهد السينما الأمريكية ولكن ليس بكثرة.

وأوضح أحمد داش أن شخصيته في المسلسل كان دور شخص هادئ الطبع ويتحدث بهدوء ولا ينفعل وشخص شاطر ومجتهد.

https://youtu.be/XVhc8s391sQ