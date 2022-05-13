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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 11 إثر غرق قارب مهاجرين قرب بويرتوريكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم في غرق سفينة قبالة ساحل جزيرة غير مأهولة بالقرب من بورتوريكو وفق ما ذكر خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس.

وقال الخفر في تغريدة على تويتر: ”أنقذت وحدات الوكالات الشريكة المستجيبة 31 ناجيا، 11 امرأة و20 رجلا، وتم انتشال 11“ قتيلا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم خفر السواحل: ”لا تزال طائرات الهليكوبتر التابعة لخفر السواحل… تحلق وتبحث الليلة“.

وقال جيفري كنيونيس مسؤول الشؤون العامة بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بويرتو والجزر العذراء، إن الناجين نُقلوا إلى بويرتوريكو حيث يتلقى ثمانية منهم العلاج في مستشفى محلي.

والمركب الذي انقلب رُصد عند منتصف النهار، ولم يُعرف العدد الأولي للركاب على متنه. وكان هناك عدد من الأشخاص في المياه وبدا أنه لم تكن في حوزتهم سترات نجاة.

ويأتي هذا الحادث وسط زيادة مستمرة في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأمريكية عبر رحلات بحرية خطيرة.

وحاول مهاجرون، معظمهم من هايتي، في الأشهر القليلة الماضية الإفلات من براثن الفقر وعنف العصابات بالانطلاق في رحلات خطرة على متن قوارب غير صالحة للإبحار.

وتمكن مئات الهايتيين من الوصول إلى فلوريدا خلال  مارس الماضي، بينما اعترض خفر السواحل الأمريكي أكثر من مئة آخرين قرب جزر الباهاما.

الجمارك الحدود بورتوريكو خفر السواحل الأمريكي الأمريكي هيئة الجمارك حماية الحدود جزر الباهاما

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