بفضل ترقيات ABT.. أودي RS6 أفانت تُنافس لامبورجيني هوراكان STO.. صور

بفضل ترقيات ABT الرياضية الخارقة أصبحت سيارة اودي الفاخرة RS6 منافساً شرساً لسيارة لامبورجيني هوراكان الخارقة، حيث تمكنت الترقيات الجديدة من رفع كفاءة السيارة بطريقة مميزة، حيث اخفت الفوارق الكبيرة بين السيارتين عندما تتسابقان في سباق تسارع كما يوضح مقطع فيديو جديد على يوتيوب.

بفضل ترقيات ABT.. أودي RS6 أفانت تُنافس لامبورجيني هوراكان STO

تأتي سيارة أودي بمحرك معدل بقوة 790 حصان وعزم دوران 980 نيوتن/متر مع محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، في حين تستخدم هوراكان محرك بتنفس طبيعي V10 سعة 5.2 لتر بقوة 630 حصان و565 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بفضل ترقيات ABT.. أودي RS6 أفانت تُنافس لامبورجيني هوراكان STO

تتميز أودي أيضاً بنظام دفع كُلي، لكنها أثقل بكثير من سيارة لامبورجيني، حيث يبلغ وزن أودي 2,150 كجم، في حين يبلغ وزن هوراكان STO التي تنافسها 1,339 كجم فقط، وقد تنافست السيارتين في عدة سباقات للتسارع التي شهدت منافسة قوية بين السيارتين.

بفضل ترقيات ABT.. أودي RS6 أفانت تُنافس لامبورجيني هوراكان STO

السباق الأول

كان لمسافة ربع ميل (400 متر) حيث حصلت أودي على انطلاقة قوية قبل هوراكان، لكن سرعان ما تمكنت سيارة لامبورجيني من تقليص الفارق والانتصار في النهاية لتكمل السباق في 10.89 ثانية، وهذا أسرع من أودي التي بلغت 11.17 ثانية، وهو أمر مثير للإعجاب لسيارة واجن عائلية.

السباق الثاني والثالث

امتد لمسافة نصف ميل (800 متر) والتي انتهت أيضاً لصالح سيارة لامبورجيني والتي أنهت السباقات في 16.97 و16.91 ثانية، واحتاجت أودي إلى 17.33 و17.21 ثانية لإنهاء السباقين، كما تنافست السيارتين في سباق تسارع مع بداية منطلقة والذي أثبت تفوق لامبورجيني بفارق كبير.

ختاماً، بينما تُظهر سباقات التسارع الاختلافات الطفيفة في أداء السيارتين، فإن القصة ستكون مختلفة تماماً على المسار، حيث ستقدم لامبورجيني أداءً أفضل بكثير بفضل وزنها الأخف والأكثر رشاقة.