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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسالة مهمة من التموين.. طرق تحديث بيانات البطاقة التموينية

صدى البلد

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى بعض المستفيدين من منظومة الدعم مفادها ضرورة تسجيل رقم هاتف باسم رب الأسرة ضمن بيانات البطاقة التموينية خلال أسبوعين من ظهور الرسالة حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن للمستفيدين إضافة رقم الهاتف عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو التوجه إلى مكتب التموين التابع لتحديث بيانات البطاقة وإضافة رقم الهاتف.

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات: إن رسالة سجل موبايلك على بونات صرف الدعم مستمرة في الظهور لاستكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية.

أكد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة لـ“صدى البلد” أن تسجيل رقم الهاتف المحمول لاستكمال بيانات البطاقات التموينية على مستمر ولن يتم وقف ظهور الرسالة حتى الانتهاء من تسجيل جميع المستفيدين.

وأوضح، أن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين تسجيل رقم هاتفهم المحمول هو تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية.

التموين توضح أسباب تسجيل رقم الهاتف

 

وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه على موقع دعم مصر 2020 ، نافيا المخاوف المثارة حول أسباب طلب وزارة التموين أرقام هواتف المستفيدين من التموين، مضيفا أن تسجيل رقم هاتف المستفيد من التموين يأتي في إطار استكمال البيانات.

وذكر مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية  أن التعامل بشكل مباشر مع المستفيد عن طريق رقم الهاتف يوفر الحلقات الوسيطة بين مقدم الخدمة التموينية والمتلقى بما يقضي على أي محاولات للفساد أو الاحتيال على حق المواطن في الدعم.

التموين منظومة الدعم البطاقات التموينية بوابة مصر الرقمية وزير التموين والتجارة الداخلية Food Gorceries

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