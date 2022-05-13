كلوب ينافس جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 2021 -2022

أعلنت رابطة البريميرليج، عن قائمة المدربين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022.

وجاءت قائمة المرشحين “حسبما أعلن حساب البريميرليج على تويتر” كالتالي:

توماس فرانك (برينفورد) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - إيدي هاو (نيوكاسل) - يورجن كلوب (ليفربول) - باتريك فييرا (كريستال بالاس).

يذكر أن رابطة البريميرليج، كشفت منذ قليل، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث جاءت القائمة كالتالي:

ألكسندر أرنولد(ليفربول) - جادون بوين (وست هام) - كانسيلو ( مانشستر سيتي ) - دي بروين (مانشستر سيتي) - ساكا (آرسنال) - محمد صلاح (ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام) - جيمس وارد (ساوثهامبتون).

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.