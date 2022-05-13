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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمران لصدى البلد: هناك اهتمام كبير لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد

صدى البلد

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الرقابة المالية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم البورصة المصرية مهمة جدا، لافتا أن هناك مؤتمرا عالميا الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن العديد من سياسات الدولة، ودائما ما يؤكد رئيس الوزراء على الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الملكية وطرح شركات جديدة في البورصة المصرية سواء بالطرح العام او بعض كيانات المستثمرين.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات خاصة ان توسع قاعدة الملكية مهم جدا وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي إلى جانب دعم القطاع الخاص ودوره الكبير كقاطرة للتنمية فهناك اهتمام كبير جدا لتعزيز دور القطاع الخاص يتحمل مسئوليته في دعم الاقتصاد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

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