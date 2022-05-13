مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات| صور

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الجمعة- حداداً على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.

وكانت قد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

تنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.



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