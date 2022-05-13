عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات| صور

تنكيس اعلام مجلس
تنكيس اعلام مجلس النواب

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الجمعة- حداداً على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، عملاً  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية  مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو  2022 وحتى يوم الأحد الموافق  15  مايو 2022.

وكانت قد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

تنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3 أيام اعتباراً من اليوم”.
 

372741bc-44f3-4023-b8d9-e70e19fd2caf
372741bc-44f3-4023-b8d9-e70e19fd2caf
1c1b5940-cfa1-4f3f-892e-f946930c127c
1c1b5940-cfa1-4f3f-892e-f946930c127c
7395e67e-f201-444c-bf59-6730caea4d45
7395e67e-f201-444c-bf59-6730caea4d45
مجلس النواب حداد الحداد العام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفاة رئيس دولة الإمارا رئيس دولة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

رابط التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ترشيحاتنا

بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة مدبولي وبودن

بوريس جونسون : أشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

في ذكرى ميلادها.. مقلب كلّف سميحة توفيق فاتورة باهظة ثمن صواني أكل

47 مليار جنيه سنويا.. مافيا الدروس الخصوصية تتخطى تجار الكيف|والظهور وسط الجاردات برستيج

الخسوف الكلي للقمر 2022| هذه المدن تراه دمويا.. مواعيد وأماكن ظهوره

تسريب فيديو تجسسي لأستون مارتن فالكيري في حلبة Mugello Circuit بإيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

فيديو

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

هل يرحل محمد صلاح إلى برشلونة.. عقبة وحيدة.. فيديوجراف

بعد ضربه 33 قلم.. تصالح فرد الأمن المعتدى عليه من أحد الأشخاص

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ