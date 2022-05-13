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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجميع المساجد| الأوقاف الكويتية تعلن عن إقامة صلاة الغائب على رئيس الإمارات

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن إقامة صلاة الغائب على  الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الجمعة، في جميع مساجد الكويت.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. تنعى إليكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالی صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه وتتقدم بأحر التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى الأمتين العربية والإسلامية على هذا المصاب الجلل.

وأضاف البيان: «عليه نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م

 

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