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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس تونس: خالص العزاء والمواساة لـ الإمارات في وفاة خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد

أرسل الرئيس التونسي قيس سعيد برقية تعزية ومواساة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية "وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، رسالة تعزية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف البيان: "وتوجّه رئيس الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى القيادة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

خليفة بن زايد الامارات ولي عهد أبوظبي قيس سعيد تونس

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