مدبولى: خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان العلاقة بين تونس ومصر في هذه الفترة تشهد تقدما هائلا لمزيد من التعاون بين البلدين لافتا ان العلاقة الثقافية بين البلدين علاقات ممتده وهذه العلاقات ستمد حتي العام القادم

واضاف مدبولي خلال موتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء التونسي اننا اتفقنا ان يكون عام ٢٠٢٣ عام التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس.

وقال مدبولي، أنه تم الاتفاق علي خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وحول ليبيا جددنا دعم للحوار الثابت وصولا لاجراء انتخابات رئاسية بليبيا.

وتابع مدبولي نقدر موقف تونس المبدئي والثابت والداعم لمصر باعتبارة جزء لا يتجزء من الامن القومي لمصر