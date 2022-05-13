مدير مكتبة الإسكندرية: نشعر بالحزن العميق لرحيل الشيخ خليفة بن زايد

نعى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والعاملين والعاملات بالمكتبة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء.



وقال الفقي إن هذا اليوم هو يوم الحزن العميق لرحيل الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، وابن حكيم العرب الشيخ "زايد بن سلطان" مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرين أن بلاده قد وقفت الي جانبنا في الظروف الصعب.

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وأضاف الفقي: "اعتبرنا أن أمننا جزء من الأمن القومي العربي التي تحرص عليه مصر وتدافع عنه.. رحم الله الشيخ خليفة، وجعل في ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد بن سلطان خير خلف لهذا السلف من الأسرة العربية الطيبة، التي تقود دولة الإمارات في ظل الظروف الدولية الصعبة والمشكلات الإقليمية".

وُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين الإماراتية، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصبح الشيخ خليفة رئيساً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004.