اليوم.. طلاب صفوف النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

يبدأ اليوم السبت، طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية ، أول امتحانات نهاية العام 2021-2022، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان اليوم السبت في مادة الفقه، ومادة الجبر وحساب المثلثات.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم الأدبي، الامتحان اليوم السبت، في مادة الفقه، ومادة علم النفس.

كما يؤدي، طلاب الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي، الامتحان في مادة الفقه، ومادة الجبر، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، القسم الأدبي، الامتحان في مادة الفقه، ومادة العروض والقافية.



ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الفيزياء ومادة التوحيد، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة النحو، ومادة التوحيد.



كما يؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد والعالية في معاهد القراءات، الامتحان في مادة الفقه ، ومادة الإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني من مرحلة التخصص ، والعالية ، بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الفقه ، ومادة الإنشاء.