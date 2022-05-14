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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة قوية بين لامبورجيني هوراكان STO و أودي RS6 أفانت المعدلة.. فيديو

منافسة قوية بين لامبورجيني
منافسة قوية بين لامبورجيني هوراكان STO و أودي RS6 أفانت

استطاعت سباقات السيارات أن تخطف انظار محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة والارقام المميزة، وسواء كانت هذه الفعاليات بشكل رسمي أو غير رسمي.

 

وفي هذا السياق نشرت قناة Daniel Abt المتخصصة في مجال السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، حيث ظهرت من خلاله منافية قوية ومميزة بين لامبورجيني هوراكان STO الخارقة، والسيارة أودي RS6 أفانت المعدلة.

 

في البداية تعتمد السيارة الايطالية لامبورجيني هوراكان STO على محرك من 10 اسطوانات طراز V، سعة 5200 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 630 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 565 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

 

ولكن دعمت سيارة أودي بمحرك معدل بسعة 4000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات طراز V، يمكنه انتاج قوة قدرها 790 حصانا، و 980 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب تعديلات ABT المميزة التي شملت السيارة من الخارج وبعض الترقيات الداخلية ايضا.

 

وشهدت مجريات السباق تنافسات قوية ومميزة، حيث تعتمد السيارة أودي على وزن يقدر بـ 2.150 كيلوجرام، على عكس لامبورجيني هواركان STO صاحبة الـ 1.339 كيلوجرام وهو جزء تنافسي يمنحها الافضلية.

 

حيث تمكنت لامبورجيني هوراكان STO من تحقيق الفوز خلال انطلاقة الربع ميل بعد أن قعت هذه المسافة في مدة زمنية تستغرق 10.89 ثانية فقط، على عكس أودي RS6 أفانت والتي تمكنت من انهاء نفس المدة في فترة زمنية تستغرق 11.17 ثانية، أما عن نتيجة النصف ميل الثانية فهل من سيكون الفائز ؟ 

 

منافسة قوية بين لامبورجيني هوراكان STO و أودي RS6 أفانت المعدلة .. فيديو 

سباقات السيارات لامبورجيني لامبورجيني هوراكان STO أودي RS6 المعدلة

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