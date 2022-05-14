محافظة القاهرة تطرح الحديقة الدولية لحق الاستغلال لمدة 10 سنوات| تفاصيل

أعلنت محافظة القاهرة طرح حق استغلال حدائق ومواقع إعلانية بأحياء مختلفة.

ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل عمليات الطرح للبيع والاستغلال كما يلي :

جلسة مزاد يوم الأحد الموافق 29-5-2022 الساعة 12 ظهرا بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين.



- طرح حق تطوير واستغلال لمدة 10 سنوات للحديقة الدولية بحى شرق مدينة نصر بمساحة

إجمالية حوالي 50 فدان تقريبا ، تأمين دخول المزاد 6000000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 5000 جنيه.



- طرح حق تطوير واستغلال لمدة 10 سنوات لـ حديقة العروبة بحي غرب مدينة نصر بمساحة

إجمالية 10 فدان تقريبا - تأمين دخول المزاد 1500000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 3000 جنيه.



- طرح حق تطوير واستغلال لمدة 3 سنوات لجزء من حديقة الجولف بحي مصر الجديدة بمساحة

إجمالية 3000 م٢ تقريبا - تأمين دخول المزاد 220000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 499 جنيه.



- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لكافيتريا بحديقة الفنون بالمنيل بحي مصر القديمة- تأمين دخول المزاد 18000 - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.



- طرح حق استغلال والانتفاع الإعلانى لمدة 3 سنوات لعدد 8 مواقع إعلانية لتركيب عدد 10 شاشات إعلانية إلكترونية وجه واحد إنشاء جديد بأحياء ( الخليفة - مصر القديمة - حلوان - بولاق أبو العلا -الساحل - الاميرية )، تأمين دخول المزاد 8000 جنيه - ثمن كراسة الشروط ۲۹۹ جنيه.



- طرح حق استغلال والانتفاع الإعلاني لمدة 3 سنوات لعدد 2 موقع إعلاني لإقامة عدد 3 إعلانات

يونيبول (رباعي الوجه دبل ديگر) يتم تركيبها داخل بعض منشآت الحدائق التابعة للهيئة العامة

لنظافة وتجميل القاهرة يطلوا على كوبرى 6 أكتوبر بأحياء ( غرب مدينة نصر - الوايلي)، تأمين دخول المزاد 100000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.



- طرح حق الاستقلال والانتفاع الإعلاني لمدة 3 سنوات لعدد 1850عمود إنارة عام لتركيب

لافتات إعلانية وجهين فلاجات غير مضيئة على كوبرى 6 أكتوبر ، تأمين دخول المزاد 600000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 799 جنيه.



- طرح حق استغلال والانتفاع الإعلانى لمدة 3 سنوات لموقع بوابة إعلانية لتركيب عدد 4 رسائل

إعلانية يتم تركيبهم على عدد ٢ إعلان يونيبول ذو وجهين بشارع الجبلاية بالزمالك، تأمين دخول المزاد 55000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

ويتم التقدم لأي استفسار إلى مدير إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة خلال مدة بيع الكراسات ولن يسمح بأى استفسارات داخل جلسة المزاد ، وتطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بالإجراءات الاحترازية وعدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة عابدين - القاهرة ويعتبر قانون ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملا لهذا الإعلان.