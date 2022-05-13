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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات النيابية فى لبنان: اكتمال وصول صناديق اقتراع المغتربين

لبنان
لبنان

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اكتمال وصول صناديق اقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي أجريت على مرحلتين يومي الجمعة والأحد الماضيين بنسبة مشاركة بلغت 63 % من بين أكثر من 225 ألف مغترب لهم حق التصويت.

وأوضحت الخارجية اللبنانية ،في بيان لها، أنه عند الساعة العاشرة والنصف (بتوقيت لبنان) من مساء اليوم الجمعة، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آخر صندوق من صناديق الاقتراع بالخارج، وتم تسليمه الى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، والتي بدورها أودعته في مصرف لبنان بعد نقله وسط حراسة أمنية من قوى الأمن الداخلي.

وأكدت الوزارة الإنتهاء تسليم الصناديق الـ 598 الخاصة بكل مراكز ولجان التصويت في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، إلى وزارة الداخلية والبلديات، وبذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، وتنتقل عهدة الصناديق وحمايتها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد بعد غد الأحد لفرزها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر إلى كافة الأجهزة الأمنية التي رافقت عملية وصول الصناديق وأمنت سلامة وصولها الى مصرف لبنان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الداخل بعد غد /الأحد/ بمشاركة قرابة 4 ملايين لبناني، حيث يتم فرز صناديق اقتراع المغتربين عقب الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع في الداخل.

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